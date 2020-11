Bokslegende Mayweather kondigt rentree voor begin volgend jaar aan

Bokslegende Floyd Mayweather keert volgend jaar op 28 februari weer terug in de boksring. De 43-jarige Amerikaan zal in de Japanse hoofdstad Tokio in actie komen tijdens het vechtspektakel 'Mega 2021'. Alleen de datum is bekend, tegen wie Mayweather gaat vechten werd niet bekendgemaakt.

In 2017 kondigde Mayweather nog aan dat hij nooit meer zou boksen. Dat was nadat hij de Ierse MMA'er Conor McGregor had verslagen. "Dit was mijn laatste gevecht. Zeker weten. Het was écht mijn laatste gevecht", zei de Amerikaanse bokser destijds.

Het gevecht met McGregor werd omschreven als de 'bokswedstrijd van de eeuw'. Na tien ronden maakte de scheidsrechter een eind aan de wedstrijd en won Mayweather het gevecht met een technische knock-out.

Ongeslagen als profbokser

De overwinning betekende voor Mayweather zijn vijftigste overwinning in vijftig optredens als profbokser. Ook werd hij wereldkampioen in vijf verschillende gewichtsklassen.