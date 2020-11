Polen dreigt de EU, maar kan miljarden niet missen

Rijk is Random niet, dus kijkt de de burgemeester uit naar de belangrijke Europese overboekingen. Het geld heeft al een bestemming.

Het Poolse provinciestadje Radom bijvoorbeeld, is volkomen afhankelijk van Europese subsidies en krijgt dertigmiljoen euro extra uit het speciale coronafonds.

Dat is tegen het zere been van Polen. Het land dreigt net als Hongarije met een veto, maar heeft de milardensteun hard nodig. In totaal krijgt Polen 23 miljard euro uit het coronafonds. De regering is al druk bezig met het uitdelen van de Europese miljarden.

'Hier hebben we het geld voor nodig' - NOS

Polen is de grootste bruto ontvanger van de Europese begroting, en één van de grootste ontvangers van het coronaherstelfonds van de EU. De coronacrisis heeft er hard toegeslagen met tienduizenden besmettingen per dag. De economie heeft zwaar te lijden. Juist het coronageld kan helpen.

Chantage

Maar voor wat hoort wat. De Europese Unie heeft nieuwe voorwaarden. Om de miljarden uit de Europese begroting te krijgen, moeten landen de rechtsstaat respecteren. En dat ligt in Polen heel gevoelig. De Poolse regering wil geen bemoeienis met de rechtsstaat en noemt het zelfs chantage.

De burgemeester van Random vindt hij daarbij niet aan zijn zijde. "Natuurlijk mag de Europese Unie aan elk land dat tot de EU behoort eisen stellen. Elk land heeft zich bij toetreding verplicht tot het respecteren van rechten en het naleven van regels. We kunnen niet verwachten dat het geld blijft binnenstromen en dat wij ons niet aan de regels houden", zegt Rados aw Witkowski.

Een vrouw op straat in Random begrijpt niets van de EU-eis. "Ik weet niet waarom een rechtstaat zo belangrijk is. Elk land moet zijn eigen principes en wetten in eigen land invoeren en niemand mag zich daarmee bemoeien."

Radicale achterban

Maar de EU bemoeit zich er wel mee en draait Polen de duimschroeven aan. Het is volgens Piotr Buras, directeur van de pan-Europese denktank European Council on Foreign Relations, voor Polen een spagaat. "Partijleider Jaroslaw Kaczynski riskeert een gevecht met de belangrijkste EU-partners en serieuze financiële problemen voor Polen. Aan de andere kant beloofde hij zijn meeste radicale achterban dat hij dit gaat doen. Dus hij zit klem tussen zijn beloftes en de mogelijkheid om ze in te lossen."

De burgemeester van Radom houdt zich niet bezig met het grote politieke verhaal. Voor hem is het belangrijk dat het geld er komt. "Wij wachten met smart op het volgende Europese geld, dat ons helpt bij het veranderen van Radom. Zodat het een goede stad is voor al haar inwoners."

Gister zonden we een reportage uit over de druk op de rechtsstaat en de arrestatie van een Poolse topadvocaat. Zijn collega's hebben voor hun bescherming nu hun hoop gevestigd op de Europese Unie.