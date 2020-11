Podcast De Dag: hoe Omtzigt en Leijten zich vastbeten in de toeslagenaffaire

Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) hebben de afgelopen jaren vrijwel al hun tijd gewijd aan de toeslagenaffaire. Ze kwamen nauwelijks toe aan ander werk en raakten ook emotioneel betrokken. In podcast De Dag vertelt parlementair verslaggever Marc Belinfante van EenVandaag hoe zonder hun onvermoeibare inzet de parlementaire mini-enquête die vandaag is begonnen, er waarschijnlijk nooit was gekomen. De komende weken worden alle ambtenaren en politici die betrokken zijn geweest onder ede verhoord, om te achterhalen hoe door een doorgeschoten fraudejacht tienduizenden ouders onterecht op zwarte lijsten terecht konden komen.

Belinfante sprak de afgelopen jaren veelvuldig met gedupeerden en schetst het leed dat zij doormaken. Hijzelf raakte ook emotioneel betrokken. "Je wordt boos en je voelt verdriet." Dat geldt natuurlijk ook voor Omtzigt en Leijten.

De vraag is nu wat verder de gevolgen zijn voor de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn. En of de gedupeerden ooit helemaal gecompenseerd kunnen worden.