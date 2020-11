Voltallige RvC Eredivisie CV stapt op na verwijten richting Jaakke

De dagelijkse leiding van de Eredivisie CV, dat de belangen behartigt van alle eredivisieclubs, blijft in handen van directeur Jan de Jong. De Raad van Commissarissen moet toezicht houden op de directie.

Dagelijkse leiding in handen van De Jong

De voltallige raad van commissarissen van de Eredivisie CV is opgestapt. Nadat voorzitter John Jaakke was weggestemd op een vergadering van de Eredivisie CV toonden Peter Fossen en Oege Boonstra zich solidair.

"De kwaliteit en de continuïteit heeft het ons inziens verloren van de animositeit en emotie", laat Jaakke weten. Er zijn goede plannen in voorbereiding. Desondanks wenste een aantal clubs niet te wachten op de verdere discussie daarover."

"Dit is, zeker in deze tijd, naar onze mening een ongewenste situatie voor het betaald voetbal. Het betaald voetbal staat voor grote vragen en uitdagingen. Dan moet er vertrouwen zijn en dat is er bij een aantal clubs onvoldoende."

Bijzonder korte vergadering

De positie van de RvC-leden was het eerste agendapunt van de vergadering, die na het wegsturen van de voorzitter gelijk afgelopen was. Het is de bedoeling dat er nog dit jaar een nieuwe belangenorganisatie gevormd wordt voor alle betaaldvoetbalorganisaties.

De clubs zullen nu eerst moeten overleggen over een nieuwe samenstelling van de RvC.