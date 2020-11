Van Raaij, een vaderfiguur en visionair die PSV veel goeds bracht

Mark van Bommel en Harry van Raaij - Pro Shots

Een vaderfiguur voor spelers en trainers, de pater familias. Zo zal Harry van Raaij, die op 84-jarige leeftijd is overleden, herinnerd worden bij PSV. De Brabander speelt tussen 1984 en 2004 als penningmeester en voorzitter een vooraanstaande rol bij de Eindhovense voetbalclub. Van Raaij is al als manager werkzaam bij Philips, de grote geldschieter van de aan het bedrijf gelieerde club, als hij in 1984 voor het eerst een functie krijgt bij PSV. Hij spreekt vaak met bestuurslid Piet Brouwers over de eredivisionist en steekt dan zijn kritiek niet onder stoelen of banken. "Voorzitter Jacques Ruts heeft toen gevraagd of ik penningmeester wilde worden." Braziliaanse sensatie Tot 1990 houdt Van Raaij de centen in de gaten en van 1993 tot 1996 opnieuw. In die eerste periode slaagt PSV er zowaar in de kersverse topscorer van het olympisch voetbaltoernooi in Seoul te strikken: ene Romario de Souza Faria.

Van Raaij was vaderfiguur bij PSV en haalde ook Romario binnen - NOS

De transfer vergt een flinke financiële inspanning, maar Van Raaij bedenkt een slimme constructie met 'filiaal' Philips Brazilië waardoor de deal toch haalbaar is. Een voltreffer, blijkt al gauw: de Braziliaanse spits groeit in Eindhoven uit tot een ware sensatie. Ook Ronaldo arriveert onder Van Raaijs bewind In Van Raaijs tweede periode als schatbewaarder weet PSV opnieuw zo'n Braziliaans pareltje naar Eindhoven te krijgen: Ronaldo Luis Nazário de Lima, andermaal een ster in de dop. Romario en ook Ronaldo verkassen later voor veel geld naar Barcelona en groeien uit tot wereldtoppers.

Andere Tijden Sport: Ronaldo, de Eindhovense jaren - NOS

In 1996 schuift Van Raaij, als opvolger van William Maeyer, door naar de voorzittersstoel. Hij wil "PSV leiden als een onderneming, maar beleven als een club". Verdere professionalisering staat hoog op zijn prioriteitenlijstje. En daarom wordt PSV in 1999 een NV met een toezichthoudende Raad van Commissarissen en is Van Raaij vanaf dat moment behalve preses van de vereniging ook algemeen directeur en voorzitter van de directie. Symbolisch bedrag en vaderlijke band Verder krijgt hij het voor elkaar dat PSV de grond onder het stadion voor het symbolische bedrag van één gulden (nog geen halve euro) kan overnemen van Philips. Dat maakt de weg vrij voor een flinke verbouwing van het verouderde thuishaven, een 'must' in de ogen van Van Raaij. De voorzitter wordt geroemd om zijn menselijke kant. Hij kan goed luisteren en creëert een bijna vaderlijke band met spelers en trainers. Maar dat weerhoudt hem er niet van op zakelijk gebied harde beslissingen te nemen als de situatie daarom vraagt. Zo deinst hij er in 2002 niet voor terug trainer Eric Gerets - hoewel een goede vriend - de wacht aan te zeggen nadat is gebleken dat de spelersgroep het niet meer in de Belg ziet zitten.

Eric Gerets en Harry van Raaij vieren de landstitel van 2001 - ANP

Als opvolger van Gerets weet Van Raaij niemand minder dan Guus Hiddink terug te halen, de man met wie PSV in 1988 de Europa Cup 1 heeft gewonnen en die net met Zuid-Korea vierde is geworden op het WK. Een gouden greep: onder leiding van de Achterhoeker pakken de Brabanders in vier jaar tijd drie landstitels en haalt PSV in 2006 de halve finales van de Champions League. Stokpaardje Het stokpaardje van Van Raaij komt echter niet van de grond: een grensoverschrijdende competitie. Om in ieder geval nog een beetje de aansluiting te houden met de grote voetballanden en rijke Europese topclubs pleit de visionair al eind jaren negentig voor een 'Euro League', met clubs uit bijvoorbeeld Nederland, België, Portugal en Schotland, of desnoods een Benelux-competitie. Een aantrekkelijk format, in zowel sportief als financieel opzicht, meent Van Raaij. Maar de UEFA ziet er geen heil in en torpedeert het nobele plan rücksichtslos: "Aan een Europese competitie voor een paar clubs kunnen we niet beginnen."

In 2004 draagt Van Raaij, die al in sinds 1990 erelid is, de voorzittershamer over aan Rob Westerhof in de wetenschap dat er onder zijn achtjarig bewind vier kampioenschappen bejubeld zijn geweest: 1997, 2000, 2001 en 2003. Daarnaast zijn toppers als Mark van Bommel, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooij, Arjen Robben en Mateja Kezman naar Eindhoven gekomen en vervolgens - veelal tegen een flinke transfersom - naar Europese topclubs vertrokken. Hilarisch Met zijn markante verschijning en lispelende stemgeluid is de PSV-voorman inmiddels een dankbaar object geworden voor cabaretier Erik van Muiswinkel, die hem treffend weet te imiteren en er een hilarisch schepje bovenop doet door met z'n ogen te rollen. Het 'slachtoffer' zelf kan er hartelijk om lachen. Sterker, op speciaal verzoek vervaardigt van Muiswinkel in 2007 een dvd die als voorwoord bij de biografie 'Harry van Raaij: vader en voorzitter' wordt gevoegd.

Harry van Raaij en Erik van Muiswinkel - Pro Shots