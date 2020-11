Verpleeghuizen Brabant krijgen hulp van de Efteling, aantal besmetting stijgt er

Voor verpleeghuizen in Brabant die kampen met een hoog ziekteverzuim, komt er hulp uit onverwachte hoek: de Efteling leent 170 personeelsleden uit, die tot de zomer kunnen helpen. Vandaag gaan de eersten aan de slag.

Want wat in de eerste coronagolf vaak 'een stille ramp' werd genoemd, lijkt zich opnieuw te voltrekken. De aandacht richt zich ook nu op de ziekenhuiscijfers en de IC-capaciteit, er is minder aandacht voor wat er in de verpleeghuizen gebeurt. En daar gaat het niet goed. Het aantal verpleeghuizen met een besmetting neemt toe.

Waren er vijf weken geleden 287 locaties met een besmetting, de teller staat nu op 680. De besmettingen in verpleeghuizen zijn vooral in de regio's Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuidoost, Daar zijn besmettingen geconstateerd in tussen de 40 en 58 procent van de huizen.

Demente ouderen

In sommige verpleeghuizen raken de speciale cohortafdelingen voor bewoners met coronaklachten vol. In verpleeghuis Buurtstede in Brabant op de gesloten covid-afdeling liggen demente ouderen met corona. De dementie is een bijkomend probleem, want bewoners herkennen de verpleging niet.

Voor verpleegkundigen Amke Kuijsters en Irma den Ronde is de verzorging van hun demente bewoners met corona zwaar. In hun belang nemen ze het soms even niet zo nauw met de voorschriften. "Onze mensen moeten zich veilig voelen."