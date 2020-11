Kadioglu is niet fit en verlaat trainingskamp Jong Oranje

Middenvelder Ferdi Kadioglu heeft het trainingskamp van Jong Oranje verlaten. De speler van Fenerbahçe is niet fit genoeg bevonden om komende woensdag mee te spelen tegen Jong Portugal. De 21-jarige Kadioglu heeft te veel last van een blessure.

Bondscoach Erwin van de Looi roept geen vervanger meer op en daarom reist het team maandag met in totaal 21 spelers af naar Portugal voor het laatste duel in de EK-kwalificatiecyclus.

Al geplaatst

Jong Oranje heeft zich al geplaatst voor het Europese eindtoernooi, volgend jaar maart. In negen duels werden negen overwinningen behaald. De ploeg van Van de Looi is zodoende de fiere koploper in de groep met 45 doelpunten voor en slechts drie tegen. Jong Portugal staat op plaats twee.

De wedstrijd begint woensdag om 20.30 uur Nederlandse tijd.