Protesten tegen Frankrijk in Pakistan, weg naar hoofdstad Islamabad afgesloten

In Pakistan wordt opnieuw gedemonstreerd tegen Frankrijk. In Rawalpindi, een stad ongeveer 20 kilometer ten zuiden van hoofdstad Islamabad, waren gisteren zo'n 5000 demonstranten op de been en vandaag zo'n 1000.

De autoriteiten hebben net als gisteren een hoofdweg naar de hoofdstad Islamabad afgesloten. De demonstranten verzamelden zich vandaag bij de wegversperring. Forenzen moesten omrijden en hadden lange vertragingen.

De protesten worden georganiseerd door een rechtse religieuze politieke partij. Telefoondiensten werden ruim 24 uur geblokkeerd zodat organisatoren niet met elkaar konden communiceren, maar inmiddels zijn die weer in de lucht.

Een journalist twitterde gisteren deze beelden uit Rawalpindi: