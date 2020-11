Noorwegen trekt zich vanwege coronavirus terug als gastland EK handbal

Noorwegen heeft de organisatie van het EK handbal in december teruggegeven. Het toernooi staat van donderdag 3 tot en met 20 december op het programma en zou, behalve in Noorwegen, ook in Denemarken worden georganiseerd.

De Noorse handbalbond kan het op basis van strenge coronaregels van de Noorse autoriteiten niet voor elkaar krijgen om het toernooi te organiseren. De Europese handbalbond gaat nu in overleg met de Deense federatie of het toernooi volledig in Denemarken gespeeld kan worden. Dinsdag moet daar meer duidelijkheid over komen.

De poulewedstrijden van Nederland stonden gepland in de Noorse stad Trondheim. Oranje, de wereldkampioen van 2019, is op het EK ingedeeld in een poule met Hongarije, Servië en Kroatië. De ploeg opent het toernooi op 4 december tegen Servië.

Alle wedstrijden na de poulefase stonden gepland in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen.