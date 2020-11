'Door jeugdhulp te vaak van de regen in de drup'

Er is nu te weinig personeel en er zijn onvoldoende plekken waar kinderen met ingewikkelde problemen terechtkunnen. Hierdoor komen kinderen ergens waar het niet past, of ze krijgen helemaal geen hulp.

Een van de terreinen waar het misgaat, is de jeugdzorg. Er zijn lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de inspectie Justitie en Veiligheid gaven vorige maand aan dat ingrijpen nu noodzakelijk is. Kinderen die door de rechter een maatregel hebben opgelegd gekregen, kunnen immers niet wachten tot de structurele problemen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn opgelost.

De bakker deed uiteindelijk een melding van een onveilige situatie en zo kwam de jeugdbescherming in het leven van daniella. "Ik werd op mijn zesde in alle haast bij een pleeggezin ondergebracht." Die plaatsing bleek zeer ongelukkig. De pleegmoeder mishandelde haar. Meerdere pleeggezinnen volgden, daarna nog enkele internaten en gezinshuizen.

Het is precies de reden waarom Mireille Molenaar begin dit jaar stopte met haar werk als jeugdbeschermer. Ze zag te vaak kinderen, die ondanks alle goede bedoelingen van de rechter, gemeente en hulpverleners, van de regen in de drup belandden. "Ik heb bijvoorbeeld een spoedverwijzing gegeven bij een kind dat dringend ggz-hulp nodig had. Zeven maanden na die spoedverwijzing was het eerste gesprek met mij, pas maanden later het eerste gesprek met het kind. Nou, die was inmiddels niet meer gemotiveerd."

Heftige problemen

Nu is ze zelfstandige. Gemeenten huren haar in voor hulp aan gezinnen. Voor een zaak bij de rechter belandt, is er al veel aan voorafgegaan in het gezin, weet Molenaar uit ervaring. Het kind of de ouders hadden eerst nog best afgekund met een paar keer per week naar een instelling voor behandeling.

"Dan had het kind ook thuis kunnen blijven wonen. Maar voor die behandeling is dan zo'n lange wachtlijst, dat tegen de tijd dat het kind of de ouders terechtkunnen, de boel thuis is geëxplodeerd. Dan vindt een crisisuithuisplaatsing plaats en is de zorg waarvoor ze op de wachtlijst stonden niet meer passend. De problemen zijn namelijk inmiddels voor de instelling te complex geworden."

De rechter oordeelt dat het kind zo niet meer veilig thuis kan blijven wonen, vervolgt Molenaar. "Maar in de crisisopvang zit zo'n jongen of meisje tussen jongeren met heel heftige problemen. En voor ons is het lastig om hem of haar dan nog naar een goede, nieuwe plek te krijgen", vertelt ze.