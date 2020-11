Voormalig PSV-voorzitter en clubicoon Van Raaij (84) overleden

Voormalig PSV-bestuurder Harry van Raaij is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was twee periodes penningmeester bij de Eindhovense voetbalclub en hanteerde er ook de voorzittershamer.

Van 1984 tot 1990 en opnieuw van 1993 tot 1996 was Van Raaij penningmeester van PSV. In 1988 slaagde hij erin om via een slimme financiële constructie de nog amper bekende Braziliaan Romario, de topscorer van het olympisch toernooi in Seoel, naar Eindhoven te halen. Een voltreffer, zou spoedig blijken.

In zijn tweede periode als schatbewaarder wist PSV met Ronaldo Luis Nazário de Lima opnieuw zo'n Braziliaans paradepaardje te strikken. Ook hij zou later voor vele miljoenen aan Barcelona verkocht worden.

Vorig jaar september was NOS-verslaggever Joep Schreuder thuis op bezoek bij Harry van Raaij, vlak voor de topper tussen PSV en Ajax.