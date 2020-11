'Agressieve' orka's die zeilboten aanvielen, wilden vermoedelijk gewoon spelen

Voor de kust van Spanje en Portugal, tussen Galicië en de Straat van Gibraltar, zijn deze zomer opvallend veel zeilboten in aanvaring gekomen met orka's. Tientallen zeilers meldden dat ze door groepjes aangevallen werden. Soms werden ze urenlang geramd. Wetenschappers stonden voor een raadsel, want dit is abnormaal gedrag voor de dieren.

In eerste instantie dachten veel mensen dat de orka's agressief waren. Waarom zouden ze dit jaar anders zeker veertig boten hebben geramd? Een groep wetenschappers besloot onderzoek te doen en kwam erachter dat de meeste incidenten veroorzaakt werden door drie jonge orka's: Gladis White, Gladis Grey en Gladis Black.

Waarschijnlijk wilden de drie pubers met de boten spelen, want ze gingen voor het roer van een schip, zegt wetenschapper Ruth Esteban nu tegen de BBC. "Ik denk omdat het een beweegbaar deel van het schip is", legt ze uit. "In sommige gevallen kunnen ze er de hele boot mee draaien. In sommige video's zie je dat de zeilboot bijna 180 graden draait."