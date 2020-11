Werkgevers en vakbond: bouw de noodsteun niet af

Bouw de noodsteun niet af. Dat is de oproep die vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW doen aan het kabinet.

Vanaf vandaag kunnen werkgevers die in de problemen verkeren een beroep doen op de derde ronde loonsteun, NOW 3. De regeling is veranderd ten opzichte van vorige rondes: werkgevers hebben meer ruimte om mensen te ontslaan, tegelijk gaat de maximale vergoeding omlaag. Het is de planning dat de vergoeding volgend jaar stapsgewijs verder omlaag gaat.

FNV en VNO-NCW waarschuwen nu in De Telegraaf dat door dat afbouwen veel bedrijven dieper in de problemen komen. "Het is lastig in te schatten hoe hoog de nood nu is", zegt Zakaria Boufangacha van FNV tegen de NOS. "Toen het kabinet had besloten het pakket vanaf oktober langzaam af te bouwen, ging het ervan uit dat het ergste van de pandemie achter de rug was. Dat is helaas niet het geval."

1500 euro voor iedereen zonder werk

Volgens Boufangacha zijn de na-ijleffecten van de tweede golf in sommige sectoren erg. "Ga je dan toch door met afbouwen, en je komt in een slechtere situatie of mogelijk een derde golf, dan zal je zien dat er veel meer ontslagen komen en meer mensen zonder werk komen te zitten."

Hij wil dat het kabinet vooral flexwerkers en zzp'ers meer ondersteunt. "Veel van hen vallen nu terug tot het sociaal minimum. Wij vinden dat het kabinet bijvoorbeeld met een crisisinkomen moet komen." Dat wil zeggen: tijdelijk 1500 euro voor wie zonder werk komt te zitten, ongeacht zijn of haar situatie.

In gesprek met kabinet

"We hebben ook steeds afgesproken met het kabinet om, als de situatie daarom vraagt, het pakket opnieuw tegen het licht te houden", zegt Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW tegen de NOS. Namens werkgevers praat de organisatie op dit moment met het kabinet om het afbouwen van de steun terug te draaien. "We zitten immers in de tweede golf met weer een gedeeltelijke lockdown en tal van zwaar getroffen sectoren."

Hoe die gesprekken verlopen, wil Van Scherrenburg niet zeggen. "Op de voortgang kunnen we verder nog niet vooruitlopen aangezien we nog in gesprek zijn hierover met het kabinet."

Van Scherrenburg vreest dat de steun die nu overblijft te weinig is en bedrijven onnodig in de problemen brengt. "De reserves van veel bedrijven zijn inmiddels naar het nulpunt gedaald en we moeten voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven nu alsnog omvallen door alle overheidsmaatregelen."