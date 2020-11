Positieve coronatest houdt Grol van EK, judobond overweegt strengere regels

Zowel Grol als Polling maakte geen deel uit van de 'judobubbel' op Papendal waarin restricties gelden en contacten worden beperkt. "Dat zet ons wel aan het denken", laat Tjaart Kloosterboer, directeur topsport bij de judobond, weten. "Als we richting de Spelen gaan werken en er nog altijd sprake is van corona, zullen we de teugels strakker aan gaan trekken. Dat kan bijna niet anders."

Kim Polling (in de klasse tot 70 kilogram) besloot eerder in verband met de coronapandemie niet naar Praag af te reizen. Na haar afmelding bleek zij echter besmet met het virus, waardoor deelname sowieso uitgesloten zou zijn geweest.

Henk Grol kan niet uitkomen op de EK judo, die van donderdag tot en met zaterdag in Praag worden gehouden. De zwaargewicht is positief getest op het coronavirus.

De judoka's die de EK nu moeten missen vanwege dus ziekte, een blessure of omdat ze zelf besloten hebben niet deel te nemen, maken overigens nog altijd evenveel kans op deelname aan de Olympische Spelen als de sporters die deze week wel afreizen naar Praag. "Als sporters zich er niet veilig bij voelen en geen risico willen lopen, worden zij niet verplicht toch te gaan", legt Kloosterboer uit.

"Dan kun je ook niet zeggen dat je het toernooi wel mee gaat laten tellen voor olympische kwalificatie. Sporters moeten zelf de keuze kunnen maken niet te gaan."

Korrel en Steenhuis ontbreken ook

Ook Michael Korrel (klasse tot 100 kilogram) en Guusje Steenhuis (klasse tot 78 kilogram) ontbreken op de EK. Zij zijn vanwege blessures nog niet volledig fit.

In aanloop naar de EK judo was Henk Grol te gast in de NOS Olympische podcast. Daarin sprak hij onder meer over zeevissen, Michael Jordan en hoe corona zijn EK-voorbereiding in de weg zat.