Positieve coronatest houdt Grol van EK: 'Heb geen klachten, extra bitter'

Henk Grol kan niet uitkomen op de EK judo, die van donderdag tot en met zaterdag in Praag worden gehouden. De zwaargewicht is positief getest op het coronavirus.

Kim Polling (in de klasse tot 70 kilogram) besloot eerder in verband met de coronapandemie niet naar Praag af te reizen. Na haar afmelding bleek zij echter besmet met het virus, waardoor deelname sowieso uitgesloten zou zijn geweest.

Ook Michael Korrel (klasse tot 100 kilogram) ontbreekt op de EK. Hij is na een knieoperatie nog niet volledig fit.

In aanloop naar de EK judo was Henk Grol te gast in de NOS Olympische podcast. Daarin sprak hij onder meer over zeevissen, Michael Jordan en hoe corona zijn EK-voorbereiding in de weg zat.