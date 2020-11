Bach na acht maanden weer in Japan: ‘Spelen licht aan eind van de tunnel’

Thomas Bach heeft voor het eerst sinds de Olympische Spelen werden uitgesteld, acht maanden geleden, voet gezet op Japanse bodem. Hij wil de bevolking een hart onder de riem steken in aanloop naar het mondiale sportevenement, volgend jaar zomer. "We kunnen er samen voor zorgen dat de Spelen het licht aan het eind van de tunnel worden waarin de wereld zich momenteel bevindt."

De baas van het Internationaal Olympisch Comité had zondag een ontmoeting met de Japanse premier Yoshihide Suga en was lovend over de maatregelen die worden genomen door de organisatoren en overheidsfunctionarissen om het coronavirus tegen te gaan.

"We houden ons aan de afspraak om veilige Olympische Spelen te realiseren", beloofde Suga. Bach voegde daaraan toe dat het IOC "grote inspanningen zal leveren" om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers en toeschouwers worden gevaccineerd voordat ze naar Japan afreizen.

Gereedschapskist

Bach heeft er nog altijd het volste vertrouwen in dat er publiek aanwezig kan zijn in Tokio. "We zijn als het ware een enorme gereedschapskist aan het samenstellen waarin we alle denkbare maatregelen stoppen", legde Bach uit. "Volgend jaar zijn we dan in staat de juiste maatregelen uit de kist te halen en toe te passen, zodat we een veilige omgeving voor alle deelnemers kunnen garanderen."

Met zijn bezoek aan Japan hoopt de IOC-baas ook het vertrouwen van atleten, Japanse burgers en olympische sponsors te winnen. De Japanners vinden dat de Spelen nogmaals moeten worden uitgesteld of zelfs helemaal niet moeten doorgaan, is uit peilingen gebleken.