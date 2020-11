Ook homo's mogen bloedplasma doneren: virussen makkelijker te verwijderen

Homo's mogen bloedplasma gaan doneren. Nu mag dat nog niet vanwege het 'risicoprofiel', maar volgens bloedbank Sanquin is het veilig om bloedplasma van homo's te gebruiken als donormateriaal.

Mannen hebben na seksueel contact met een andere man een sterk verhoogd risico op bloed-overdraagbare infecties. Sanquin maakt geen uitzondering tussen mannen met een monogame seksuele relatie en mannen die met meer partners seks hebben.

Homo's mogen al wel bloed doneren, maar pas vier maanden na het laatste seksuele contact. Voor het geven van bloedplasma gelden strengere eisen en daarvoor kwamen homoseksuele mannen niet in aanmerking.

Virussen beter verwijderen

"Dat was een eis van de plasmaverwerkende industrie, maar virussen kunnen nu beter uit het plasma worden gehaald met allerlei nieuwe innovaties", zegt Marloes Metaal van Sanquin in het NOS Radio 1 Journaal. De bloedbank wil dat voor het doneren van plasma dezelfde eisen gaan gelden als voor het geven van bloed.

In bloedplasma zitten veel antistoffen en die kunnen niet kunstmatig worden nagemaakt. De antistoffen zijn nodig voor de ontwikkeling en productie van medicijnen. De vraag naar plasma is erg groot, vooral in deze coronatijd, en daarom zijn extra donoren nodig.

Sanquin overlegt vandaag met het ministerie van VWS en homobelangenorganisatie COC over het geven van bloedplasma door homo's en over wanneer het precies ingaat.