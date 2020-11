Kabinet trekt geld uit voor hulp op school in coronatijd

Scholen kunnen volgend jaar meer personeel aantrekken zodat er minder lesuitval is als gevolg van coronaperikelen. Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit voor basisscholen, het middelbaar onderwijs en het mbo. Het geld is niet alleen bedoeld om leraren aan trekken, maar ook ondersteunend personeel en gastdocenten.

Op dit moment vallen op veel scholen lessen uit (of worden hele klassen naar huis gestuurd) omdat de leraar ziek is of in quarantaine zit. Ook is de werkdruk vanwege coronamaatregelen hoger dan normaal. Vervanging is vaak niet voorhanden, mede doordat in veel regio's al tijden een lerarentekort is.

Verlichting

"Vanwege corona is de druk op met name leraren en schoolleiders extra groot", zegt minister Slob. "Met dit geld willen we proberen verlichting te bieden in de klas."

Het kabinet wil dat hiermee ook werknemers die door de coronacrisis overbodig zijn geworden aan werk worden geholpen. Als ze niet bevoegd zijn om voor de klas te staan, kunnen ze bijvoorbeeld coronaregels handhaven. Scholen kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op extra geld.