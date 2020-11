Mascherano - de man die Oranje uit WK-finale hield - stopt met voetbal

Mascherano kwam in Europa uit voor West Ham United, Liverpool en FC Barcelona. De Argentijn won met Barça vijf keer de landstitel, tweemaal de Champions League en twee keer de wereldbeker.

Hij kwam tot 147 interlands en haalde in 2014 met Argentinië de WK-finale.

Mascherano hield Oranje uit WK-finale

In Nederland is Mascherano voor altijd verbonden aan Arjen Robben en een pijnlijke blessure. In de halve finale van het WK 2014 voorkwam hij bij een 0-0 stand in blessuretijd een doelpunt van de doorgebroken Oranje-international.

Met een uiterste krachtsinspanning blokkeerde Mascherano het schot van Robben. De Argentijn moest dat echter wel bekopen met een gescheurde anus.