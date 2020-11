'Defensie verzamelde zonder mandaat data over 'gele hesjes' en Viruswaarheid'

De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds het uitbreken van de coronapandemie zonder mandaat op grote schaal inlichtingen verzameld en gerapporteerd over de Nederlandse samenleving, meldt NRC op basis van eigen onderzoek.

De krant maakte een reconstructie van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), een eenheid die half maart door defensie werd opgericht om de coronacrisis en het verspreiden van desinformatie in kaart te brengen. De informatie van het LIMC werd verzameld in een computersysteem van defensie om er een coronagolf of maatschappelijke onrust mee te voorspellen.

Volgens NRC hebben militairen zich zodoende maandenlang verdiept in het gedrag van maatschappelijke groepen als Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin), de 'gele hesjes' en de website van oud-talkshowhost Robert Jensen. Ook distributiepunten van de papieren uitgave van De Andere Krant en branden in 5G-zendmasten werden in kaart gebracht.

Omstreden onderzoek

NRC spreekt van een omstreden onderzoek van het LIMC, omdat de eenheid op eigen initiatief handelde. Militairen mogen in Nederland bijvoorbeeld de politie of inlichtingendienst bijstaan als die erom vragen, maar de militairen staan dan onder toezicht van die instantie. Dat was nu niet het geval.

In een reactie aan NRC laat defensie weten dat alleen gebruik is gemaakt van openbare data, maar de krant stelt dat het LIMC ook naar semi-gesloten bronnen heeft gekeken, en naar informatie uit ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Binnen de eenheid zelf zou onrust zijn ontstaan over de manier van werken. Ook greep de legertop in: op 25 augustus kreeg een commandant van het LIMC in het bijzijn van de directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD te horen dat hij de rapporten niet meer extern mocht verspreiden, schrijft de krant.