Onrust om mondkapjes op scholen • 'Mensenrechten Belgische ouderen geschonden'

Ruim 60 procent van de Nederlandse ouders maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun kinderen. En bijna 90 procent van de Nederlandse ouders is bezorgd over de toekomst van kwetsbare kinderen in ons land. Dat meldt Terre des Hommes, op basis van een onderzoek onder 1100 Nederlandse ouders dat Kien Onderzoek in opdracht van de hulporganisatie uitvoerde.

Het onderzoek werd gehouden onder ouders met thuiswonende kinderen tot 18 jaar. De grootste zorg van de ouders is dat hun kinderen een onderwijsachterstand oplopen. Ruim 40 procent is bang dat hun kinderen te veel achter een beeldscherm zitten. Ruim 43 procent is bang dat hun kinderen te weinig sociale contacten hebben waardoor hun sociale vaardigheden achteruitgaan.