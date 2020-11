Eerste vaccins waarschijnlijk voor zorgpersoneel en kwetsbaren • 7000 aanvragen voor loonsteun

Het UWV verwacht een golf aan aanvragen voor de derde ronde loonsteun. Vanaf vandaag kunnen werkgevers NOW 3 aanvragen. "We verwachten dat het meteen weer druk wordt", zegt Janet Helder, bestuurslid bij UWV.

In de eerste ronde hebben in totaal 140.000 werkgevers steun aangevraagd, waarvan 35.000 meteen al op de eerste dag. Bij de tweede ronde lag dat aantal met 65.000 ruim de helft lager, met maar 5500 aanvragen op de eerste dag. "We verwachten dat we nu meer naar de eerste periode gaan, omdat we eigenlijk een beetje in dezelfde situatie zitten als toen", aldus Helder.

Ze benadrukt dat in de eerste ronde nog meespeelde dat de regeling nieuw was. "Toen maakten we natuurlijk kennis met de maatregelen. Bedrijven waren toen ook niet heel optimistisch over het vervolg, dus ik denk dat bedrijven daarom toen een aanvraag hebben gedaan."

Werkgevers krijgen als ze een aanvraag doen en aangeven dat ze aan de voorwaarden voldoen in eerste instantie een voorschot op de steun. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van hoeveel omzet ze verwachten te verliezen. Later wordt onder meer nagegaan hoeveel omzet ze daadwerkelijk gedraaid hebben. Op basis daarvan wordt de definitieve steun berekend en toegekend.

Inmiddels is het UWV begonnen met het definitief berekenen van steun die in de eerste ronde is uitgekeerd. Daarvoor moeten werkgevers de cijfers over de afgeronde periode inleveren. Helder: "De afrekening is een heel ingewikkeld proces, daar is ook redelijk wat tijd voor uitgetrokken."

Inmiddels hebben zo'n 14.000 werkgevers hun papieren ingeleverd, ongeveer een tiende van het totaal. Dat is al iets meer dan het UWV had verwacht. "Het is buffelen. Zowel bij werkgevers als bij ons. Want je moet er wel wat voor doen", aldus Helder.