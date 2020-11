Apotheose F1-stoelendans nabij: wie is in 2021 de adjudant van Verstappen?

Voor Hülkenberg is het een gouden kans om alsnog zijn eerste F1-podiumplek te scoren. Red Bull flirt met 'de Hulk' omdat de teamleiding denkt dat een ervaren coureur beter in staat is de hegemonie van Mercedes te doorbreken. Hülkenberg zou bovendien een prima adjudant zijn om Verstappen aan de wereldtitel te helpen.

Vooralsnog krijgt Verstappens matig presterende teamgenoot Albon het voordeel van de twijfel. "We willen dat Alex slaagt en doen alles om hem te helpen", zegt teambaas Christian Horner. Albon kreeg van hem opdracht tijdens de races in Portimão en Imola alle twijfels omtrent zijn positie weg te nemen, maar in beide grand prixs presteerde de Thais-Britse coureur opnieuw onder de maat.

Met één podiumplek scoort Albon dit jaar belabberd, maar toch zeggen bronnen binnen Red Bull dat hem meer tijd gegund zal worden om zich te bewijzen. Dat klinkt verrassend, maar is bij nader inzien eenvoudig te verklaren.

Door de dominantie van Mercedes en de dip bij Ferrari is Verstappens renstal zeker van de tweede plek in het WK voor constructeurs. De bijbehorende miljoenen aan prijzengeld zijn binnen. Pierre Gasly werd vorig jaar geslachtofferd omdat het gevecht met Ferrari in volle gang was. Dergelijk paniekvoetbal is nu niet nodig.