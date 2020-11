Voetbalpodcast #125: 'Een totaal andere Memphis dan vier, vijf jaar geleden'

Stekelenburg merkt aan alles dat de aanvaller goed in zijn vel zit. "Je ziet een totaal andere Memphis dan vier, vijf jaar geleden toen hij vaak onbegrepen was."

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen de wedstrijd met Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jeroen Stekelenburg. Bij laatstgenoemde is vooral het interview dat hij direct na afloop maakte met Memphis Depay blijven hangen.

Na vijf wedstrijden kon Frank de Boer eindelijk zijn eerste overwinning vieren als bondscoach. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam leverde een flitsende openingsfase tegen Bosnië en Herzegovina een 3-1 overwinning op.

Depay speelde als linksbuiten een uitstekende wedstrijd, maar ook achter hem op die linkerkant werd indruk gemaakt. Owen Wijndal van AZ speelde vorige week al een sterke partij tegen Spanje en liet zich nu weer van zijn beste kant zien.

Grueter stelt dat de verdediger zich in het Nederlands elftal heeft gespeeld en dat Daley Blind daarvan de dupe zal worden. Alle commentatoren zijn het met hem eens.

De overwinning en de fraaie eerste helft ten spijt, wil Elshoff waken voor te veel optimisme. "Je speelt tegen de nummer 51 van de wereldranglijst en dat is best een leuke ploeg. Maar als je puur naar de cijfers kijkt en weet hoe dat team dit jaar heeft gefunctioneerd, dan blijkt dat het een elftal is dat je gewoon moet oprollen met 3-0 of 4-0."