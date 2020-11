Politie koopt tientallen extra drones voor allerlei nieuwe taken

"Het is een nieuw middel dat de politie steeds beter in staat stelt om politiewerk te doen", zegt Peije de Meij van de politie. "Het biedt veel nieuwe mogelijkheden. We kunnen van alles aan de drones monteren. Camera's, warmtebeelden, speakers, licht." En het kan beslissend zijn, zegt De Meij, bijvoorbeeld bij een zoektocht naar vermiste kinderen in een natuurgebied.

De politie zet steeds vaker drones in en schaft er de komende jaren ook meer aan. Op dit moment beschikt de politie over zestig drones, maar dat moeten er over twee jaar 130 zijn. De drones werden vorig jaar zo'n 600 keer ingezet, dit jaar gingen ze al zo'n 800 keer de lucht in.

Bij een ongeval is een drone nu al heel waardevol, zegt dronepiloot Leonie Knapen. "Van bovenaf zie je meer sporen, omdat het beeld vanuit de lucht meer vertelt dan vanaf de grond. Dan zie je niet of een auto wel of niet door de berm is gereden. Maar dat zie je vanuit de lucht hartstikke mooi."

Het droneteam van de politie rijdt nu het hele land door om agenten te assisteren, zegt Knapen. Dat gebeurt ook als er ergens gedemonstreerd wordt. "Wij hebben veel vluchten gevlogen vanwege corona, om te zien hoe druk het is bij een demonstratie en of mensen zich wel aan de afspraken houden", zegt ze. "Je ziet vanuit de lucht veel beter dan vanaf de grond of mensen te dicht op elkaar staan, of dat de mensen prima staan."

Geen vervanging

Een drone is geen vervanging voor de politiehelikopter, zegt De Meij. "Die kan soms andere dingen, heeft een enorme snelheid, je kunt er mensen en spullen mee vervoeren. Het is aanvullend." Er wordt nagedacht over nieuwe toepassingen. "Bijvoorbeeld bij het in observatie nemen van panden, op een onopvallende manier. Dat kan ik in de toekomst binnen ons bereik komen", zegt De Meij.

Zomaar boven een woonwijk vliegen mag ook de politie niet. Net als de drone-hobbyist moet de politie zich aan strikte regels houden. "Dit werk is hetzelfde als het normale politiewerk", zegt De Meij. "Als we bijvoorbeeld bij een evenement opnames maken, dan is er minder toestemming nodig dan wanneer je vergaande beelden in het particuliere domein wilt maken. Dan heb je veel stringentere regels." Verder moet de politie zorgen voor goed opgeleide mensen en professionele apparatuur.

Kalfje gevonden

Een drone met alles erop en eraan kost zo'n 50.000 euro, zegt De Meij. Reden genoeg om er voorzichtig mee om te gaan. "Als het te hard waait, nemen we het risico niet. En er zijn meer omstandigheden waar we rekening mee moeten houden. Boven bepaalde gebieden kan je beperkt vliegen, bijvoorbeeld in de buurt van een vliegveld."

Dronepiloot Knapen is tegenwoordig fulltime met de drones bezig. "Een heel mooie inzet was vorig jaar zomer op een heel warme dag, om een koekalfje te vinden. Het was geen politietaak, maar we waren in de buurt en dan krijg je een hulpvraag. Samen met de boer hebben we het jonge kalfje gevonden, dat het anders in de warmte niet had overleefd."