Curaçao neemt strengere coronamaatregelen na stijging aantal besmettingen

De regering op Curaçao heeft strengere coronamaatregelen aangekondigd. De al bestaande avondklok die om 23.00 uur ingaat, wordt vanaf vandaag vervroegd naar 21.00 uur. Voor volwassenen is het nu verplicht om in de supermarkt een mondkapje te dragen. De draagplicht geldt ook voor andere winkels, openbaar vervoer, en bij uitvaarten.

Reden voor de nieuwe maatregelen is het aantal besmettingen dat sinds een week hard oploopt; van twintig per dag naar gemiddeld veertig mensen die positief getest zijn. Onder hen is ook veel medisch personeel van het Curaçao Medisch Centrum (CMC), het Advent-ziekenhuis en andere zorginstellingen.

Het operatieprogramma in het CMC is inmiddels stilgelegd. Alleen acute operaties gaan door. Een kwart van alle bedden staat leeg, omdat er niet voldoende personeel is. Er is aan Nederland versterking gevraagd en vanuit Sint-Eustatius en Bonaire is afgelopen weekend verplegend personeel aangekomen.

Regels niet opgevolgd

Volgens medische bronnen komt de verhoging doordat mensen bij het uitgaan niet voldoende afstand bewaren en geen mondkapjes dragen. De besmettingen zouden vooral bij feestjes begonnen zijn.

De branchevereniging Curaçao Restaurant Association heeft geschrokken gereageerd op de avondklok die twee uur eerder ingaat. Horeca moet nu om 20.00 uur dicht.

In een verklaring zegt de belangenvereniging van de horeca dat de maatregel kan leiden tot faillissementen in de sector. Curaçao kent geen speciale regeling om restaurants tegemoet te komen in de vaste lasten die doorgaan, ondanks de weinige klandizie.

Het aantal besmettingen op Curaçao mag dan hoger liggen dan een week ervoor, in vergelijking met Nederland gaat het nog steeds om relatief kleine aantallen.

Voor Curaçao geldt code geel en het kabinet heeft het eiland uitgezonderd van het advies om niet naar het buitenland te reizen.