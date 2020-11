Pro-Europese kandidate wint presidentsverkiezingen in Moldavië

Het lijkt erop dat de hervormingsgezinde Maia Sandu de presidentsverkiezingen in Moldavië heeft gewonnen. Voorlopige cijfers van de centrale kiescommissie laten zien dat Sandu 57 procent van de stemmen heeft gekregen tegen 43 procent voor de huidige president Igor Dodon.

Oud-premier Sandu won twee weken geleden al nipt tijdens de eerste verkiezingsronde. Ze deed vier jaar geleden ook een gooi naar het presidentschap. Toen verloor ze van Dodon.

Armste land

Moldavië is het armste land van Europa en nergens ter wereld krimpt het bevolkingsaantal zo snel. Veel Moldaviërs kiezen ervoor om te emigreren.

Een groot deel van die groep lijkt vanuit het buitenland op Sandu te hebben gestemd. Tijdens haar campagne richtte ze zich ook daarom op de diaspora.

Corruptie

De pro-Europese Sandu wil vooral de corruptie in Moldavië aanpakken die volgens haar het land in een wurggreep houdt. Verder is ze van plan om de banden met de Europese Unie aan te halen, terwijl president Dodon de afgelopen jaren juist toenadering zocht tot Rusland.

Sandu heeft in Harvard gestudeerd en was econoom bij de Wereldbank. Tot voor kort was ze de premier van Moldavië. Daarvoor was ze al minister van Onderwijs.