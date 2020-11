Depay op links gouden zet? 'Van eerste tot laatste minuut van hem genoten'

Tafel Studio Voetbal - NOS

Memphis Depay blonk zondagavond uit tegen Bosnië en Herzegovina en deed dat als linksbuiten. Was het een gouden zet van bondscoach Frank de Boer om Depay, die onder Ronald Koeman altijd centraal voorin stond, als vleugelspeler te gebruiken? "Hij was moeilijk te stoppen, al was de tegenstander niet sterk", zegt Theo Janssen in Studio Voetbal. "Het is lang geleden dat ik hem zo vaak diep heb zien gaan zonder bal", aldus Pierre van Hooijdonk. "Nu deed hij dat weer wel." "Je moet hem de vrijheid geven", zegt Rafael van der Vaart. "Dat moet je kunnen als coach. Ik heb van de eerste tot de laatste minuut van hem genoten."

De Boer kiest vooralsnog voor Luuk de Jong in de spits en Depay in een vrije rol op links. "Depay hoefde niet veel op links te staan, want Owen Wijndal (linksback, red.) speelde al heel diep", stelt Arno Vermeulen. Dat vindt ook Van Hooijdonk: "Op links is het geen probleem." 'Wijnaldum moet daar altijd staan' Georginio Wijnaldum keerde tegen Bosnië weer terug naar de plek die hij had onder Koeman, die van aanvallende middenvelder. Hij bekroonde zijn optreden met twee doelpunten. De voorgaande twee wedstrijden tegen Spanje en Italië fungeerde Donny van de Beek als offensieve middenvelder. "Ik zie Wijnaldum liever op deze positie", zegt Janssen. "Hier ligt zijn kwaliteit." Vermeulen: "Hij levert altijd op deze positie. Als we De Boer met z'n allen een beetje moeten helpen, dan moet Wijnaldum daar gewoon altijd staan. Punt."

"Waar je hem ook neerzet, hij scoort altijd een zes", zegt Janssen. Van Hooijdonk: "Dat is een beetje zijn valkuil." De vraag is of De Boer woensdag tegen Polen nog wat moet veranderen. "Nee", zegt Van der Vaart. Van Hooijdonk sluit zich daarbij aan: "We hebben het beste uurtje onder De Boer gezien." Blind kind van de rekening? Ook Owen Wijndal heeft zich laten zien in de afgelopen twee interlands en mag van de gasten aan tafel voorlopig blijven staan als linksback. "Als hij zich blijft ontwikkelen wel", zegt Van der Vaart. "Anders wordt Daley Blind gewoon weer linksback." "Blind is de beste allrounder van allemaal, maar tegen specialisten kan hij het afleggen", meent Van Hooijdonk. "Voor de bondscoach is hij wel een betrouwbare factor."

Ryan Babel zal woensdag in Polen niet meedoen vanwege een positieve coronatest. Voor een plek in de EK-selectie blijft de 33-jarige aanvaller wel een voorname kandidaat. Bondscoach De Boer sprak niet voor niets lovend over de rol die Babel vervult binnen de groep. Wat Van der Vaart betreft, hoeft Babel niet mee naar het EK. "Ik dacht dat Mexico zijn laatste wedstrijd zou zijn", zegt Van der Vaart. Vermeulen begrijpt wel dat De Boer Babel er graag bij houdt. "Hij viel goed in tegen Spanje. Er gebeurt altijd wat als hij invalt."