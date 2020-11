België op de rand van groepswinst na thuiszege op Engeland

In Leuven heeft België in groep 2 zeer goede zaken gedaan om de finaleronde van de Nations League te bereiken. De ploeg van trainer Roberto Martínez versloeg Engeland met 2-0 en heeft aankomende woensdag tegen Denemarken aan een gelijkspel genoeg voor de groepswinst.

De Rode Duivels begonnen sterk tegen een Engeland dat behoorlijk wat spelers miste. Leicester City-speler Youri Tielemans passeerde al na tien minuten met een laag afstandsschot doelman Jordan Pickford. Halverwege de tweede helft krulde Dries Mertens vanuit een vrije trap de 2-0 op het scorebord.

Na rust kwamen de Engelsen een stuk beter voor de dag en gingen ze nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was weliswaar regelmatig dreigend, maar steeds ging het in de eindfase mis. Via een schot van Romelu Lukaku kregen de Belgen in de slotfase nog de grootste kans.

Door het verlies zijn de Engelsen uitgeschakeld in de strijd om de groepswinst.

Nipte zege Denemarken

Denemarken boekte dankzij twee penalty's van Christian Eriksen een gelukkige zege op IJsland. Op grond van de tweede helft hadden de IJslanders minimaal een punt verdiend. Eriksen benutte zijn twee penalty diep in blessuretijd en zorgde zo voor de 2-1 zege.