Slecht nieuws voor Oranje: Italië wint van Polen en is nu koploper

De kans dat het Nederlands elftal de finaleronde van de Nations League haalt, is zondagavond een stuk kleiner geworden. Omdat Italië thuis met 2-0 van Polen won, gaan de Italianen nu aan de leiding in kwalificatiegroep 1.

Bij een gelijke stand in de groep is het onderling resultaat doorslaggevend. Dat is met een overwinning en een gelijkspel in het voordeel van Italië.

Twee goals en rode kaart

Jorginho en Domenico Berardi bezorgden Italië de winst op Polen. Jorginho bennutte een penalty en Berardi sloeg zes minuten voor tijd toe uit een counter, toen Polen na een rode kaart voor Jacek Góralski al met tien man stond.