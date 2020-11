14-jarige jongen mishandeld in Rotterdam, vier tieners opgepakt

In de Rotterdamse wijk Nesselande is vanmiddag een jongen van 14 mishandeld door een groep jongens. Volgens de politie was het slachtoffer volkomen weerloos tegen de slaande en schoppende groep. Twee jongens van 14 en twee van 15 jaar oud uit Rotterdam zijn opgepakt en de politie sluit meer arrestaties niet uit.

Het is niet duidelijk waarom de jongen door de groep werd belaagd. Hij werd vanaf zijn fiets tegen de grond gewerkt en kreeg meerdere schoppen tegen zijn hoofd. Het slachtoffer belandde in een sloot, waarna de daders op de vlucht sloegen. Een voorbijganger zag het gebeuren en ging met de jongen naar een nabijgelegen tankstation, waar de politie werd gebeld.

De vier verdachten konden op basis van getuigenverklaringen worden aangehouden, maar de groep was groter. De politie zegt de zaak hoog op te nemen. "Dergelijk zinloos en laf geweld mag niet onbestraft blijven", aldus de politie.