Cambuur bezorgt Almere City koude douche en eerste nederlaag van seizoen

Cambuur Leeuwaren heeft in de eerste divisie uitgehaald tegen nummer twee Almere City. In eigen huis won de ploeg van Henk de Jong met maar liefst 7-2. Het is de eerste competitienederlaag voor Almere, dat bij winst de koppositie zou hebben heroverd op De Graafschap.

Het doelpuntenfestijn begon al vroeg voor de Friezen want na drie minuten schoot Mitchell Paulissen raak. Niet veel later scoorde Delvechio Blackson al de gelijkmaker met een knap afstandsschot dat veel weg had van een voorzet.

Het verrassend goed presenteerde Almere had vervolgens weinig meer in te brengen. Halverwege de eerste helft moesten drie tegendoelpunten in zeven minuten worden geïncasseerd.

Na de 4-1 ruststand scoorde Cambuur in de zeven minuten na rust nog eens drie keer. Damon Mirani bepaalde de eindstand in blessuretijd op 7-2.

De Graafschap koploper

Almere City heeft na twaalf wedstrijden 27 punten. Cambuur heeft 2 punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. De Graafschap is met 28 punten de nieuwe koploper.