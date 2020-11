Babel test positief op coronavirus en verlaat trainingskamp Oranje

Ryan Babel is zondag positief getest op het coronavirus. De aanvaller van Oranje ontbrak al tijdens de gewonnen interland tegen Bosnië en Herzegovina omdat hij zich toen niet lekker voelde. Na de wedstrijd werd bekend dat hij corona heeft. Babel heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten.

De aanvaller onderging deze week vier coronatesten. De eerste drie waren negatief, maar een sneltest van vandaag wees uit dat hij toch positief is.

Omdat Babel zondag klachten had, was besloten ruim voor de wedstrijd hem terug te brengen naar het spelershotel en hem daar af te zonderen in een aparte vleugel. Babel zal niet meereizen naar Polen voor de laatste wedstrijd in de Nations League.

De selectie van Nederland telt nu nog 22 spelers. Bondscoach Frank de Boer weet nog niet of hij een vervanger voor Babel oproept.