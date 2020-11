Golfer Johnson houdt zenuwen in bedwang en wint eindelijk Masters

Golfer Dustin Johnson heeft op de banen van Augusta de 84ste Masters gewonnen. De Amerikaanse nummer één van de wereld bleef op de slotdag de Australiër Cameron Smith en de Zuid-Korean Im Sung-jae vijf slagen voor. Het duo eindigde gezamenlijk op de tweede plek.

De 36-jarige Johnson won in 2016 het US Open en reeg op de PGA tour de zeges aaneen. Op de majors ging het echter vaak mis. Tot vier keer toe verspeelde hij op de laatste dag zijn leidende positie.

Ook dit keer zag het er even niet zo goed uit voor Johnson. De Amerikaan maakte een bogey op de vierde en vijfde hole, waardoor Smith tot op een slag van de koploper kwam. De Australiër miste regelmatig de fairways, maar met prima tweede slagen wist hij toch een aantal birdies te maken. Ook de Zuid-Koreaan Im lag nog op de loer.

Johnson wist zijn zenuwen echter nu wel in bedwang te houden. Door birdies op de zesde en achtste hole vergrootte hij zijn voorsprong weer en eindigde uiteindelijk op -20, de beste score ooit op de Masters.

Tiger Woods

Naast een cheque van 2 miljoen dollar kreeg Johnson het felbegeerde groene jasje overhandigd door Tiger Woods, de winnaar van vorig jaar.

Woods deed al niet mee om de winst en moest op de twaalfde hole (par-3) ook nog eens zijn slechtste score ooit noteren. Drie keer belandde de bal in het water en pas na tien slagen was de kwelling voorbij. De laatste zes holes leverden vijf birdies op, maar meer dan plek 36 zat er voor Woods niet in.