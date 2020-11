De Boer kijkt al naar WK-loting: 'Denk dat je paar sterke landen ontwijkt'

Na negentig minuten voetbal ziet de wereld voor bondscoach Frank de Boer er in één klap een stuk rooskleuriger uit. Nederland doet na de zege op Bosnië en Herzegovina (3-1) weer mee voor de groepswinst in de Nations League en weet nu ook zeker dat het bij de loting voor de WK-kwalificatie de sterkste landen ontloopt.

Opgelucht was De Boer zeker, met zijn eerste zege als keuzeheer van Oranje na drie gelijke spelen en een nederlaag. "Ik was blij om te zien dat het zo ging."

Zijn strijdplan om de Bosniërs in de openingsfase te overdonderen, vertaalde zich in twee snelle goals van aanvoerder Georginio Wijnaldum. En er hadden volgens de bondscoach nog wel meer treffers kunnen vallen in het sterke eerste halfuur van zijn ploeg.

'Jammer dat er geen VAR was'

"Een hoog tempo, heel veel beweging en er werd veel diep gelopen", zag De Boer tot zijn tevredenheid, waarbij Oranje verzuimde verder uit te lopen. Spits Luuk de Jong had pech dat zijn doelpunt vanwege buitenspel (de tv-beelden toonde aan dat dat niet het geval was geweest) werd geannuleerd. "Jammer dat er geen VAR was", aldus De Boer.

Bekijk hieronder de samenvatting van Nederland-Bosnië en Herzegovina: