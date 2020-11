Duitse overheidsspotjes over corona met humor (!) maken de tongen los

Vooral het eerste campagnefilmpje is veel gedeeld, dit is hem - met ondertiteling:

Vooral in het buitenland zijn ze er verbaasd over: campagnespotjes van de Duitse overheid die corona met humor (en ook een serieuze boodschap) te lijf gaan. De spotjes worden veel gedeeld; alleen al op het Twitteraccount van de woordvoerder van bondskanselier Merkel is het eerste filmpje 1,1 miljoen keer bekeken. De reacties zijn veelal positief, maar er is ook kritiek.

Het eerste campagnefilmpje begint met een oude man in een leunstoel die met sonore stem herinneringen ophaalt uit een ver verleden. Met aanzwellende dramatische muziek heeft het alles van een zwaarmoedige oorlogsdocumentaire, maar er volgt geen oorlogsverhaal. De man vertelt over de zware strijd tegen corona in 2020. Toen er offers werden gevraagd van zijn generatie. "Een onzichtbaar gevaar bedreigde alles waar we in geloofden", zegt de bejaarde man. "Het lot van dit land lag plotseling in onze handen."

Dus, vervolgt hij, hadden ze gedaan wat van hen verwacht werd: "Absoluut helemaal niets. We waren zo lui als varkens. Dag en nacht zaten we op onze reet en streden we tegen de verspreiding van het coronavirus. Onze bank was het front, ons geduld het wapen."

Het spotje kreeg een vervolg in een tweede video: