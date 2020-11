Tweede bemande vlucht SpaceX, nu met vier astronauten

De lancering was voor zou afgelopen nacht gepland, maar werd 24 uur uitgesteld vanwege harde wind. Voor vannacht is de kans dat de lancering doorgaat 50 procent, meldt NASA.

Het spektakel zal niet veel afwijken van de start van de eerste bemande Dragon eind mei, verwacht SpaceX-kenner Ronald Klompe. Voor de landing zijn wel een paar kleine dingen aangepast. "Er waren na de eerste bemande vlucht spectaculair weinig verbeteringen nodig."

Alleen een paar kleine dingen moesten aangepast. "De trigger voor het opengaan van de parachutes ging iets te vroeg af en er was wat erosie aan het hitteschild. Dat leverde geen gevaar op, maar het was op een plek waar ze dat niet willen, dus daar is nu wat harder materiaal gebruikt."

Van zes naar zeven

Het is voor het eerst dat vier bemanningsleden tegelijk aankomen bij het ISS. Sinds 2011 konden astronauten alleen met de Russische Sojoez naar het ISS, en daar passen maar drie mensen in. Met twee aangekoppelde Sojoez-capsules bestond de bemanning dus jarenlang uit maximaal zes personen. Nu wordt dat zeven.

Dat is goed nieuws, zegt Klompe. "Nu is de bemanning relatief veel tijd kwijt aan het onderhoud van het ruimtestation en dat gaat ten koste van de tijd voor wetenschappelijke experimenten. Met een zevende bemanningslid is daar weer meer tijd voor."

Te weinig slaapplekken

Het is wel even passen en meten, want er zijn op dit moment niet genoeg persoonlijke slaapplekken in het het ISS. "Er zijn er zes, dus de commandant van Crew-1 gaat in de Dragon slapen tot over een paar maanden een extra crew cabin wordt geleverd met een vrachtvlucht."

De astronauten nemen in de Crew Dragon een aantal wetenschappelijke experimenten mee. Onderdelen van het nieuwe ruimtepak dat NASA op de maan wil gaan gebruiken worden getest en er gaan ook microben mee die gesteente kunnen afbreken. Die kunnen voor astronauten naar de maan of Mars in de toekomst mogelijk voedingsstoffen voor planten produceren of grondstoffen voor bouwmaterialen.

Als de vlucht goed verloopt, zullen zowel de Dragon als de raket die de capsule de ruimte inbrengt opnieuw gebruikt worden. De capsule is inmiddels als eerste commerciële ruimtevaartuig gecertificeerd om astronauten te vervoeren.

De eerste bemande vlucht maakte nog onderdeel uit van het certificeringsproces. De komende jaren wil ook Boeing astronauten naar het ISS gaan vervoeren, met de CST-100 Starliner. Die moet eerst nog een geslaagde onbemande testvlucht maken.