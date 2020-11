Opluchting en lach bij Wijnaldum en Depay: 'Waren wel toe aan overwinning'

De spelers van het Nederlands elftal haalden opgelucht adem na de 3-1 zege op Bosnië en Herzegovina in de Nations League. "We waren wel toe aan een overwinning", zei aanvoerder Georginio Wijnaldum direct na afloop van de wedstrijd.

Oranje had al vijf duels niet gewonnen, maar mede dankzijn twee goals van Wijnaldum werd die ban gebroken. "We hebben een aantal keren gehad dat we de tweede helft goed begonnen, maar vandaag was het andersom en deden we het in de eerste helft."

Depay 'Ik sta niet boven het team'

Ook Memphis Depay maakt met een tevreden gevoel de balans op. Onder bondscoach Frank de Boer is hij geen spits meer, maar buitenspeler. Toch pikte hij zijn goaltje weer mee. "Tussen de linies, links, rechts, ik wil gewoon creëren. Ik sta niet boven het team", zei hij.

Depay kan er wel om lachen dat hem steeds naar zijn voorkeurspositie gevraagd wordt, daar waar hij vroeger wellicht geïrriteerd was geraakt. "Ik word ook ouder. Ik weet niet, het is ook gewoon een spelletje, een lulletje, niks serieus."