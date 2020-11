Flitsende openingsfase Oranje bezorgt De Boer eerste zege als bondscoach

Georginio Wijnaldum heeft net de 2-0 gemaakt - ANP

Frank de Boer heeft in zijn vijfde interland als bondscoach zijn eerste zege geboekt. In de Johan Cruijff Arena werd dankzij een furieus begin eenvoudig afgerekend met Bosnië en Herzegovina, in de voorlaatste groepswedstrijd van de Nations League: 3-1. Vijf weken geleden kreeg De Boer nog bakken kritiek over zich heen na de teleurstellende remise tegen de Bosniërs in Zenica (0-0), maar hij had duidelijk lering getrokken uit dat duel. Zo tam als Oranje de uitwedstrijd had beëindigd, zo furieus opende de ploeg in de Johan Cruijff Arena. En Georginio Wijnaldum gaf als gelegenheidscaptain het voorbeeld door de kansen nu wel te benutten. Dankzij zijn twee intikkers speelde Nederland na een kwartier al een gewonnen wedstrijd. Zorgen achterin Wijnaldum fungeerde als aanjager, bij de lange afwezigheid van aanvoerder Virgil van Dijk. En er waren meer zorgen achterin voor De Boer, want ook controleur Marten de Roon, verdediger Matthijs de Ligt en keeper Jasper Cillessen ontbraken met blessures. Om het huis te bewaken, zoals De Boer dat zelf omschreef, keerde middenvelder Davy Klaassen na bijna drieënhalf jaar terug in de basis van Oranje. En ook Owen Wijndal en Steven Berghuis verschenen aan de aftrap.

Davy Klaassen, voor het eerst sinds 4 juni 2017 in de basis van Oranje - ANP

Tegen het zwaar gehavende elftal van de Bosniërs leefde Oranje zich in aanvallend opzicht flink uit in de openingsfase. Met de creativiteit van Memphis Depay en de opkomende backs Wijndal en Denzel Dumfries werd de onervaren verdediging van de bezoekers opengereten. Maar alleen Wijnaldum scoorde dus na twee uitgespeelde aanvallen, eerst na goed terugleggen van Dumfries en later op aangeven van Berghuis. Wijndal raakte daarnaast nog de paal, een goal van Luuk de Jong werd ten onrechte afgekeurd en een paar goede kansen werden nog gemist. Slordigheden En die slordigheden hadden Oranje nog zuur kunnen opbreken, want de Bosniërs verstopten zich totaal niet en Miralem Pjanic kreeg vanaf de rand van het strafschopgebied nog twee goede schietkansen. Keeper Tim Krul moest daarnaast nog een keer handelend optreden bij een gevaarlijke counter. Nadat Depay op aangeven van de wederom sterk opgekomen Dumfries de 3-0 op het bord had gezet, was het beste er bij Oranje wel vanaf. Smail Prevljak redde de eer, maar had nog een spannende slotfase kunnen inluiden als hij even later de bal wat beter op zijn schoen had gekregen.

De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four - NOS