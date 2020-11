Honderden arrestaties in Wit-Rusland, monument voor omgekomen betoger verwoest

Ook bij de herdenkingsplek voor de 31-jarige Raman Bandarenka, een anti-regeringsbetoger die woensdag hardhandig werd gearresteerd en een dag later overleed , hield de politie mensen aan. Ook werd de gedenkplek, waar een zee van bloemen lag, verwoest. In de nabije omgeving werden woningen doorzocht door agenten die op zoek waren naar betogers.

Volgens de Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Viasna zijn voor zover bekend 504 mensen in het hele land aangehouden, de meesten in de hoofdstad Minsk.

Oppositieleider Tichanovskaja, die naar Litouwen is gevlucht, heeft op sociale media haar afschuw uitgesproken over de gebeurtenissen van vandaag. "Zie hoeveel criminelen Loekasjenko heeft gestuurd om het monument voor Raman Bandarenka te vernietigen", schrijft ze. "Mensen brachten bloemen en kaarsen. Nu worden ze geslagen en vastgehouden."

Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent verantwoordelijk te zijn voor de dood van Bandarenka en zegt dat hij is omgekomen bij een handgemeen met burgers. Maar de Europese Unie wijst met de beschuldigende vinger naar het bewind van Loekasjenko en sprak afgelopen week van een "afschuwelijke en schaamteloze actie" van de autoriteiten.

In Wit-Rusland wordt al sinds de presidentsverkiezingen van augustus gedemonstreerd tegen de autoritaire president Loekasjenko. De betogers eisen vrije verkiezingen en een einde aan het politiegeweld. Met name op zondag gaan veel mensen de straat op. Loekasjenko won de verkiezingen, maar er is geen twijfel dat er gesjoemeld is met de uitslag.