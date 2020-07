Zege op Napoli brengt Atalanta weer wat dichter bij volgend CL-avontuur

Atalanta is door een 2-0 thuiszege op Napoli weer wat dichter bij een volgend avontuur in de Champions League gekomen. De ploeg van Marten de Roon en de op de bank begonnen Hans Hateboer heeft de vierde plaats in de Serie A stevig in handen.

Het was de zevende competitiezege op rij voor Atalanta, dat in 29 wedstrijden al 82 doelpunten heeft gemaakt. Ter vergelijking: koploper Juventus heeft er tot nu toe 59 in liggen en nummer twee Lazio staat op 66 treffers.

Napoli toonde zich aanvankelijk dreigender dan Atalanta, dat aantrad zonder de topscorers Josip Ilicic en Luís Muriel (beiden vijftien doelpunten). Na een kwartier had Kalidou Koulibaly het overwicht kunnen verzilveren, maar hij raakte de bal slecht en kopte over. Een minuut later moest zijn doelman David Ospina gestrekt naar de hoek bij een schuiver van Alejandro Gomez.

Hoofdwond

Ospina stond na een klein halfuur bij een indraaiende vrije trap van Gomez opnieuw paraat, maar kwam daarbij hard in aanraking met de knie van Atalanta's Mattia Caldara. Met een hoofdwond en enigszins aangeslagen moest de Colombiaan vervangen worden door Alex Meret.