Thiem verslaat titelhouder Tsitsipas nu wel bij ATP Finals

Dominic Thiem is goed begonnen aan de ATP Finals in Londen. In een herhaling van de finale van vorig jaar versloeg de Oostenrijker titelhouder Stefanos Tsitsipas met 7-6 (5), 4-6, 6-3.

De twee maakten er een mooi gevecht van en imponeerden vooral met hun geweldige backhands. Ook serveerden ze sterk. Later vanavond spelen Rafael Nadal en Andrej Roeblev het andere duel in de groep.