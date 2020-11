NTR over 'Kruisigem' in Sinterklaasjournaal: 'Het mag schuren'

De keuze van het Sinterklaasjournaal voor de fictieve plaats 'Kruisigem' als mogelijke aankomstplek van de Sint, is niet bij alle kijkers goed gevallen. De plaatsnaam werd woensdagavond al geïntroduceerd in het programma, maar leidde ook dit weekend nog tot kritiek van christenen.

Volgens Verheij voelen sommige programmamakers dat niet voldoende aan. "Het komt blijkbaar niet in ze op dat er bepaalde dingen zijn in een religie die heilig zijn. Voor christenen is dat het paasverhaal. In dat verhaal roepen omstanders op een gegeven moment over Jezus: 'Kruisig hem.' Dat moment wordt ook herdacht. Het gaat hier om het heiligste stuk van het geloof."

Zelf zegt de NTR, de omroep achter het Sinterklaasjournaal, dat er altijd grapjes, woordspelingen en hints naar de actualiteit in het programma worden verwerkt. "Over humor valt te twisten, dat blijkt maar weer eens", zegt een woordvoerder. "Wat ons betreft mag het schuren, maar het is nooit de bedoeling om mensen te kwetsen."

Verheij, zelf ook christen, zegt dat hij ook niet gekwetst is door de keuze voor Kruisigem. "Als je gelooft dat jouw godheid zo groot is, dan is die ook wel groter dan een grapje in het Sinterklaasjournaal." Maar stijlloos vond hij dat grapje wel. "Vooral het feit dat er over zo'n gevoeligheid wordt heengestapt zegt veel. Over het ongemak in de maatschappij over de heilige huisjes van anderen. En over dat er weinig sensitiviteit is voor wat zoiets bij christenen kan oproepen."

De woordvoerder van de NTR zegt dat het Sinterklaasjournaal rekening probeert te houden "met wat er leeft". "Zowel kritiek als complimenten nemen we mee in de evaluatie. Zoals we dat de afgelopen jaren ook steeds hebben gedaan."

Niet alle gelovigen gekwetst

Overigens benadrukt theoloog Verheij dat er ook christenen zijn die wel om het grapje konden lachen. Ook Almatine Leene, de eerste vrouwelijke predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en sinds gisteravond 'Theoloog des Vaderlands', zegt dat er veel gelovigen zijn die de humor van zoiets wel kunnen inzien. "Zij zien het als woordgrap, niet bedoeld om te beledigen."

Maar je moet wel voorzichtig zijn, zegt ze. "Ik vind respect belangrijk en bovendien kunnen grapjes verkeerd vallen. Er zijn christenen die hier gevoeliger voor zijn."

Zowel Leene als Verheij zien in de discussie ook een inhoudelijk verband met het lijdensverhaal van Jezus zoals dat in de Bijbel wordt verteld. "Toen Jezus aan het kruis hing, riepen omstanders: 'Als jij meent dat je de zoon van god bent, dan heb je toch de macht om ervan af te komen?'" zegt Leene. En Verheij: "De essentie van het kruisigingsverhaal is dat Jezus wordt bespot. Wat dat betreft is dit een soort volgend hoofdstuk daarin."