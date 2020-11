In Polen werden rechters al geïntimideerd, nu lijken advocaten aan de beurt

Poolse advocaten hebben hun hoop gevestigd op de Europese Unie. Die moet helpen bij het verdedigen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De EU probeert Polen wel harder aan te pakken - als de regering de rechtsstaat niet respecteert, komt er geen financiële steun - maar de Poolse regering lijkt niet onder de indruk van Brusselse dreigementen.

Een maand geleden werd Roman Giertych, één van de bekendste advocaten én oud-vicepremier in Polen, plotseling in de boeien geslagen. De geheime dienst doorzoekt tijdens de arrestatie ook zijn huis. Tijdens die huiszoeking verliest de topadvocaat het bewustzijn.

Het tijdstip van de inval lijkt niet toevallig. De volgende dag zou er in de rechtbank een explosieve zaak worden behandeld: een rijke zakenman die mogelijk wordt gechanteerd door een hooggeplaatst lid van de regering.

Jakub Wende, advocaat van de familie Giertych: "Giertych werd op donderdag gearresteerd terwijl hij op vrijdag een zaak in de rechtbank moest verdedigen waarbij hij naar verluidt, informatie bekend zou maken die voor het regeringskamp, laten we zeggen, 'ongemakkelijk' zou zijn."

Documenten

Advocaat Jacek Dubois werkt op dat moment aan dezelfde zaak . "De dag voor zijn arrestatie belde Giertych me op. Hij vertelde dat hij documenten had, die belastend zijn voor een van de belangrijkste personen in de huidige regering. Ik denk dat ze vooral die documenten in handen wilden krijgen."

Agenten van de geheime dienst vallen niet alleen het huis maar ook het kantoor van Giertych binnen. Ze doorzoeken alles en nemen dossiers mee. Giertych wordt op dat moment het ziekenhuis binnengedragen, hij is dan nog steeds buiten bewustzijn.

In het ziekenhuis gebeurt iets merkwaardigs. Giertych ligt aan het infuus, is buiten westen, en krijgt bezoek van de officier van justitie. De Poolse ombudsman Adam Bodner, die is gewaarschuwd en een waarnemer stuurt, beschrijft wat er in het ziekenhuis gebeurt: