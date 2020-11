Activisten bouwen tentenkampen als protest tegen slechte leefomstandigheden op Moria

In Amsterdam en Utrecht zijn 'tentenkampen' opgericht om te demonstreren tegen de slechte leefomstandigheden van vluchtelingen in kamp Moria in Griekenland. Op het Museumplein in Amsterdam en op de Utrechtse Neude zijn tenten opgezet. In Haarlem, Harlingen en Groningen wordt er nog aan gewerkt. De tenten blijven 24 uur staan.

De demonstranten zijn bezorgd dat de nood van de migranten in de komende maanden verder oploopt. "We zien met angst en beven de winter tegemoet", zegt Sanne van der Kooij van SOS Maria. Zij is als arts in het kamp op Lesbos geweest. Met de actie hoopt ze de aandacht te verleggen van de Amerikaanse verkiezingen en corona naar wat ze noemt "de humanitaire ramp aan de grenzen van Europa".

Ondeugdelijke tenten

Het overvolle migrantenkamp Moria brandde op 9 september vrijwel volledig af. Duizenden mensen raakten dakloos. Een vervangend kamp werd snel opgebouwd, maar volgens vluchtelingenorganisaties is die vervangende opvang geen verbetering.

Ook Van der Kooij maakt zich daar kwaad over. "Ze zijn nu ondergebracht in een nieuw kamp direct aan zee, op een vervuild voormalig militair oefenterrein, in ondeugdelijke tenten en zonder voldoende sanitaire voorzieningen", vertelt ze.

Na afloop van de actie worden de tenten naar Calais gebracht om onderdak te bieden aan de migranten die zich rond die Noord-Franse stad hebben verzameld.