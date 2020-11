Activisten bouwen tentenkampen als protest tegen slechte leefomstandigheden in Moria

In Amsterdam en Utrecht zijn 'tentenkampen' opgericht om te demonstreren tegen de slechte leefomstandigheden van vluchtelingen in kamp Moria in Griekenland. Op het Museumplein in Amsterdam en op de Utrechtse Neude zijn tenten opgezet. In Haarlem, Harlingen en Groningen wordt er nog aan gewerkt. De tenten blijven 24 uur staan.

De demonstranten zijn bezorgd dat de nood van de migranten in de komende maanden verder oploopt. "We zien met angst en beven de winter tegemoet", zegt Sanne van der Kooij van SOS Moria. Zij is als arts in het kamp op Lesbos geweest. Met de actie hoopt ze de aandacht te verleggen van de Amerikaanse verkiezingen en corona naar wat ze noemt "de humanitaire ramp aan de grenzen van Europa".

Volgens Van der Kooij is er in Europa genoeg ruimte om vluchtelingen op te vangen: