Ray Clemence, keeper van het grote Liverpool en Engeland, overleden (72)

Ray Clemence is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was de doelman van het ijzersterke Liverpool dat in de jaren 70 en begin jaren 80 het Europese voetbal regeerde. Met dat elftal won hij in 1977, 1978 en 1981 de Europa Cup I. Ook kwam Clemence 61 keer uit voor het Engelse elftal. Clemence was al geruime tijd ziek.

Naast de drie zeges in de Europa Cup I, pakte Clemence met Liverpool vijf keer de landstitel, twee keer de UEFA Cup (1973 en 1976) en een keer de Supercup (1977).

Na veertien jaar Liverpool kwam hij nog zeven seizoenen uit voor Tottenham Hotspur, waarmee hij in 1984 nog een keer de UEFA Cup won. Tijdens de finale tegen Anderlecht zat hij met een blessure op de bank. Een achillespeesblessure maakte op 39-jarige leeftijd een einde aan zijn lange carrière.