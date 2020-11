Bizarre namen bij verkiezingen Brazilië, Hulken en Kerstmannen op stembiljet

Het is niet gemakkelijk om op te vallen tussen de honderdduizenden kandidaten bij de lokale verkiezingen in Brazilië. Het grootste land van Latijns-Amerika kiest vandaag nieuwe burgemeesters en gemeenteraadsleden voor meer dan 5000 gemeentes. Velen van hen proberen met bizarre filmpjes, jingles of bijnamen de aandacht van de kiezer te trekken. Onze correspondent laat een paar opvallende verschijningen zien (en het verschil met campagnefilmpjes in Nederland is gigantisch):

Elf kandidaten voor een plek in de lokale gemeenteraad noemen zich bijvoorbeeld Bin Laden, een bijnaam in Brazilië voor mannen met lange grijze baarden. Een vriendelijkere bijnaam voor bebaarde kandidaten is de Kerstman, daarvan zijn er 67. De Hulk doet in 26 gemeenten mee. Kandidaat Bin Laden do Bem 'de goede Bin Laden', alias Jose Carlos De Lima:

Kandidaat Bin Laden do Bem ('de goede Bin Laden'), de alias van Jose Carlos De Lima - Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais

In de stad Teresina probeert Quemquem (ook een bijnaam) gemeenteraadslid te worden met misschien wel de meest opvallende campagne. Gekleed in een rood-leren jasje imiteert hij Michael Jackson in een goedkope remake van de Thriller-videoclip:

Het refrein in dit verkiezingslied is aangepast: "Stem voor verandering, stem Quemquem, nummer 25.700." Dat nummer moeten kiezers invoeren op de stemcomputer, dus het is belangrijk dat dat blijft hangen. In Brazilië hebben alle kandidaten recht op zendtijd op televisie. De meesten krijgen hoogstens een paar seconden, tijd die ze gebruiken om op te vallen. Fabio de Stotteraar slaagt er in die korte tijd met moeite in om zijn naam en kiesnummer uit te spreken, maar het clipje doet het goed op sociale media. En dit is Fabio de Stotteraar, nummer 55.200:

Fábio Gago - de stotteraar - Instagram Fábio Gago