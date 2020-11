Staatssecretaris wil komend voorjaar verbod designerdrugs

Agent Maikel Boomkamp met 3-MMC op een papiertje - Omroep Gelderland

Staatssecretaris Paul Blokhuis hoopt komend voorjaar met een verbod op designerdrugs te komen. Dat zegt hij tegen Omroep Gelderland nadat onder meer Gelderse gemeentebestuurders hun zorgen hebben uitgesproken over dergelijke middelen. Volgens de politie is onder meer in de Achterhoek en op de Veluwe de drugs 3-MMC erg populair. Politieman Maikel Boomkamp uit Aalten in de Achterhoek ziet steeds meer gebruikers van 3-MMC, zei hij eerder deze week. Komt hij op hangplekken jongeren tegen die transpireren, trillen en verwijde pupillen hebben, dan weet hij genoeg. "We maken ons grote zorgen", zei hij. "Vooral dit jaar zien we een enorme toename. We vinden kinderen van 15 jaar laveloos op straat. Ik heb twee kinderen in het ziekenhuis terecht zien komen."

Gebruikers van 3-MMC voelen zich alert, euforisch en energiek. Ook hebben ze meer zelfvertrouwen. Volgens verslavingsdeskundigen van Jellinek omschrijven gebruikers het effect als een combinatie tussen mdma en cocaïne. De drug wordt veelal in webshops verkocht als poeder, dat door de gebruikers wordt opgesnoven. 3-MMC is verslavend en gebruik kan leiden tot onder meer hartkloppingen, paranoia en neerslachtigheid in de dagen erna. Over de gezondheidseffecten op lange termijn is nog niets bekend omdat de drug nog vrij nieuw is.