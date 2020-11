Oranje wint met 3-1 van Bosnië en richt blik op concurrenten Italië en Polen

Trots stond Frank de Boer na afloop voor de camera na zijn eerste zege als bondscoach van Oranje. "Natuurlijk wacht je op die eerste overwinning. Maar ik heb vooral aangegeven dat we zicht kunnen houden op de finaleronde van de Nations League en bovendien de toplanden kunnen ontlopen in de WK-kwalificatie. Dat is gelukt."

Oranje won na een flitsende openingsfase met 3-1 van Bosnië en Herzegovina. De start kon De Boer wel bekoren: "Hoog tempo heel veel beweging, vooral met diepgaande mensen achter de verdediging. Waarom dat niet altijd lukt? Als we dat wisten, dan was ik de beste trainer van de wereld."

De Boer zag zijn ploeg veel kansen creëren, maar ook wel wat weggegeven. "Jammer dat er geen VAR was, anders hadden we al eerder met 3-0 voorgestaan. En we hebben nog meer kansen gehad, maar ook wel wat halve kansen weggegeven. Dat moet beter."